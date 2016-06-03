ارتدي القميص الأبيض هذا الصيف على طريقة النجمات

يعد القميص الأبيض من أهم القطع في خزانة كل سيدة، سواء كانت إحدى نجمات هوليوود الشهيرات، أو ربَّة منزل تقضي مهامها اليومية في المنزل، وقد قررنا أن نحصر لك 3 طرق أساسية لتتألقي بالقميص الأبيض في إطلالة تجمع بين الأناقة والتصميم العملي المريح.



- إطلالة أنثوية ناعمة

يمكنك الحصول على إطلالة أنثوية ناعمة بالقميص الأبيض بكل بساطة، وذلك بتنسيقه مع تنورة قصيرة بتصميم عصري وأنيق، كما فعلت الممثلة آن هاثواي KAnneHathaway ،أو كما ارتدت ريتا أورا Rita Ora قميصها الأبيض مع تنورة رمادية من الريش، ابحثي عن قميص أبيض مميز لهذه الإطلالة سواء بتطريزات بسيطة، أو بتصميم عصري مميز، لتبتعدي عن الإطلالات المتكررة والمملة.

- إطلالة مستوحاة من الأزياء الرجالية

لاقت هذه الإطلالات إقبالاً كبيراً من نجمات هوليوود في السنوات الأخيرة، فنجدهن متألقات ببدلات رسمية وأزياء بتفاصيل عصرية أنيقة على السجادة الحمراء، ننصحك بأن تضيفي لمسة من الأنوثة إلى هذه الإطلالة بحذاء ذي كعب عالٍ مثل إطلالة كارا ديليفين Cara Delevingn، أو لون أنثوي ناعم كما في إطلالة بريت مارلينغ Brit Marlin.

- إطلالة يومية بسيطة بالجينز

هذا النوع من الإطلالات هو ما تبحث عنه كل سيدة لأناقتها اليومية، احرصي على اختيار الجينز المناسب لشكل جسمك، إضافة إلى تنسيق الإطلالة مع حذاء مريح لتنطلقي في مهامك اليومية دون أن تعاني آلام الكعب العالي.

لكل من هذه الإطلالات طرق مختلفة للتنسيق، فلا تحصري نفسك بتصميم، أو "ستايل" معيَّن، بل جددي إطلالتك، وابتكري طرقاً جديدة لارتداء القميص الأبيض، شاهدي الصور أعلاه واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.