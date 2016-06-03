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تحرير 1070 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات بالطرق الرئيسية بالقليوبية

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تحرير 1070 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات بالطرق الرئيسية بالقليوبية تحرير 1070 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات بالطرق الرئيسية بالقليوبية
شنت مديرية أمن القليوبية، حملات مرورية مكبرة بإشراف اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، بالتنسيق مع قيادات المرور بالمحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشارع فى القليوبية والتصدى للمخالفين.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء هشام عبد الصمد مدير إدارة مرور القليوبية، عن ضبط 96 دراجة نارية بدون لوحات، وتحرير 378 مخالفة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، و54 مخالفة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة، و29 حالة قيادة بدون رخصة سيارة، و190 حالة تصالح فورية، و21 حالة إزالات فورية لملصقات ومعلقات وزجاج فامية، و1070 مخالفة أخرى متنوعة، و28500 جنيها مبالغ مالية محصلة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.


>ضبط 1059 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة للمرور على الطرق بالقليوبية
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