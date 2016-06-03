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بالفيديو .. فيل إفريقي يهاجم الممثل الأمريكي «أرنولد شوارزنجر» خلال رحلة سفاري

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بالفيديو .. فيل إفريقي يهاجم الممثل الأمريكي «أرنولد شوارزنجر» خلال رحلة سفاري بالفيديو .. فيل إفريقي يهاجم الممثل الأمريكي «أرنولد شوارزنجر» خلال رحلة سفاري

الممثل لأمريكي أرنولد شوارزنجر

تعرض الممثل الأمريكي، أرنولد شوارزنجر، لهجوم فيل خلال رحلة سفاري في جنوب أفريقا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرة شوارزنجر عبر موقع “تويتر”، الحظة هجوم الفيل على سيارته وعلق قائلا: “كان الأمر أشبه بفيلم”.

وقام الفيل بالهجوم على الواجهة الأمامية لسيارة مكشوفة رباعية الدفع، وسط صيحات شوارزينجر قائلا: “سيهاجمنا”، وأقلعت السيارة مسرعة حيث ركض الفيل خلفها.

وكتب بطل كمال الأجسام السابق: “أنا مذهول أمام هذه الحيوانات الجميلة، وأتمنى أن يتوقف الناس عن قتلها للحصول على العاج”، لكنه لم يكشف اسم المتنزه أو أسماء الأشخاص الذين كانوا برفقته.

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أونا

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