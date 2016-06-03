4 نصائح للتغلب على التعب والإجهاد فى رمضان

مع اقتراب شهر رمضان قد تظهر بعض الأشياء الأكثر شيوعا كالشعور بالجوع أو التعب، والتى من الممكن مكافحتها والتغلب عليها من خلال بعض النصائح.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الروسى "islam.ru"، فإن السبب الرئيسى للشعور بالتعب والجوع فى الصباح وطوال اليوم، من الممكن أن يكون نتيجة لعدم وجود ما يكفى من العناصر الغذائية الصحية فى الجسم والتى قد ينتج عنها الجوع والصداع.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح للتغلب على الجوع والتعب خلال شهر رمضان والتى تتضمن الآتى:

• من الضرورى التنفس العميق: لأنه يساعد على طرد السموم ودخول الكثير من الأكسجين إلى الخلايا ويجعلها صحية وحيوية، مما يقلل الشعور بالتعب.

• ممارسة التمارين الرياضية: ممارسة التمارين بانتظام أمر مهم، لأنها واحدة من أسرع الطرق التى تساعد على التنفس بشكل أعمق، فإذا تم ممارسة الرياضة بشكل صحيح على مثال المشى السريع، فهى تعطى الشعور بالطاقة، لذا فمن الضرورى جعل الرياضة روتينا فى رمضان مثل المشى مسافة قصيرة بعد السحور لتعزيز مستويات الطاقة الخاصة.

• النوم بشكل أفضل: النوم ساعات قليلة جدا يمكن أن تسبب الشعور بالتعب، فمن الأفضل النوم فى وقت مبكر على سبيل المثال مباشرة بعد صلاة التراويح حتى تحصل على ما يكفى من الراحة وتستيقظ منتعش فى السحور، ويجب أخذ قيلولة قصيرة بعد صلاة الظهر، فهى تساعد للبقاء نشيطا.

• شرب الكثير من المياه بدلا من الكافيين: وسيلة طبيعية لإيقاظك والحفاظ على تركيزك، لذا فمن الأفضل شرب كوب من الماء بدلا من كوب قهوة.

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