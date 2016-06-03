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تقرير برتغالي - ممثلو بيسيرو: لا ندين للأهلي بأية أموال

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تقرير برتغالي - ممثلو بيسيرو: لا ندين للأهلي بأية أموال تقرير برتغالي - ممثلو بيسيرو: لا ندين للأهلي بأية أموال

قالت صحيفة مايس فوتبول البرتغالية إن المكتب الإعلامي للمدرب جوزيه بيسيرو صرح بأن الأخير لا يدين بأية أموال للأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أحقية الأهلي في مبلغ قدره 150 ألف دولار بعد رحيل بيسيرو في منتصف الموسم الحالي، وهو ما صرح به عضو مجلس إدارة النادي محمد عبد الوهاب. (طالع التفاصيل)

وصرح مكتب بيسيرو الإعلامي للصحيفة أن الشرط الجزائي يتحمله بورتو وليس بيسيرو، علما بأن الأخير قد تمت إقالته من تدريب الفريق البرتغالي منذ أيام.

ولم يدل بيسيرو بأية تصريحات في هذا الشأن، بل سألت الصحيفة مكتبه الإعلامي بعد تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي.

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