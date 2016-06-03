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رسميا - تأكد غياب حجازي عن مصر أمام تنزانيا

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رسميا - تأكد غياب حجازي عن مصر أمام تنزانيا رسميا - تأكد غياب حجازي عن مصر أمام تنزانيا

تأكد غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر عن مباراة تنزانيا المقبلة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال الجهاز الطبي لمنتخب بقيادة محمد أبو العلا في تصريحات للصحفيين: "أحمد حجازي مازال مصابا ولم ننجح في محاولات تجهيزه لأنه مازال بحاجة لوقت أكبر في العلاج".

وأضاف "حجازي اكتفى بمشاهدة تدريب اللاعبين صباح اليوم الجمعة، وبالتالي فقد خرج من قائمة مباراة الغد".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره تنزانيا يوم غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو مجرد تفادي الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر لضمان التأهل لأمم إفريقيا بشكل رسمي، في حين يحتاج للفوز كي يضمن موقعه في التصنيف الأول بتصفيات كأس العالم على حساب تونس.

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فيديو اليوم السابع

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