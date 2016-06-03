المكتب الإعلامي بالرئاسة يعرض فيلما تسجيليا تحت عنوان «مصر في عامين»

عرض المكتب الإعلامي بالرئاسة فيلم تسجيلي مصور تحت عنوان “عامان من الانجازات”.

وعرض الفيلم التسجيلي المصور البداية الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديدة الذى كان ضرورة حتمية لرفع القدرة التصريفية لقناة السويس وللحفاظ على مكانة وأهمية ذلك المجري الملاحي الحيوي لحركة التجارة العالمية وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة وتعظيم الاستفادة من حركة الملاحة في القناة الجديدة.

واستعرض الفيلم المصور القناة الجديدة والتى تم حفرها في أقل من عام ليحقق المصريين معجزة بكل المقاييس إذ أجمع الخبراء على أن هذا المشروع العملاق لا يمكن انجازه على أحسن تقدير في أقل من ثلاثة أعوام.

أ ش أ