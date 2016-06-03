ضبط 350جرام أفيون و200 قرص مخدر بحوزة فلاح بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

تمكن فريق مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح تاجر في المخدرات بحوزته 350 جرام أفيون و200 قرص مخدر بقرية الحواتكة دائرة المركز.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارآ من مأمورمركز شرطة منفلوط يفيد ضبط، محمد . ج . أ . ز . 40 سنه فلاح مقيم الحواتكة دائرة مركز منفلوط وبحوزته لفافة كبيرة من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالي (350 ) جرام، و(209 ) قرص من العقاقير المخدرة بقصد الأتجار تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.