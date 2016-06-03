الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا وقد يتخللها بعض السحب الركامية على المرتفعات الشرقية ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب الخفيف او الضباب على بعض المناطق خاصة الغربية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 8 - 15 كم/ساعة على اليابسة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 14 - 28 كم/ساعة بعد الظهر وفي المساء & وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و 52 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و59 دقيقة مساء .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 25 85 15 .

> دبي 37 27 80 20 .

> الشارقة 38 26 80 20.

> عجمان 37 26 80 20.

> أم القيوين 38 25 80 20 .

> رأس الخيمة 38 25 85 15 .

> الفجيرة 36 29 85 35.

> العين 39 24 80 10 .

> ليوا 41 25 85 25 .

> الرويس 38 28 90 30 .

> السلع 37 28 90 30.

> دلما 36 29 85 35 .

> طنب الصغرى 37 29 80 45 .

> طنب الكبرى 37 29 80 45 .

> أبوموسى 37 29 80 40.

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