أخبار فلسطين اليوم.. 300 فلسطينى من قطاع غزة يصلون فى الأقصى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، توجه قرابة 300 مواطن فلسطينى من سكان قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى، إن 300 مواطن من سكان غزة تفوق أعمارهم الخمسين عاما غادروا إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى، وأن هؤلاء المصلين سيؤدون صلاة الجمعة فى الأقصى، ثم يعودون إلى قطاع غزة مرة أخرى مساء اليوم. يشار إلى أن إسرائيل تفتح معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد شمال قطاع غزة اليوم الجمعة للحالات الإنسانية والطارئة فيما تغلقه "السبت" بسبب العطلة الأسبوعية.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أفرجت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى والقيادية فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "خالدة جرار"، بعد أن أمضت 15 شهرا فى سجونها.

وأطلق سراح "جرار" عند حاجز عسكرى إسرائيلى شمال الضفة الغربية، وكان عدد كبير من النشطاء وزوج جرار عند الحاجز لحظة إطلاق سراحها، وانتخبت جرار (53 عاما) فى المجلس التشريعى ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى 2006. وكلفها المجلس التشريعى بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية. ولم يجتمع المجلس التشريعى الفلسطينى منذ عام 2007.

وأصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية فى ديسمبر الماضى، حكما بالسجن 15 شهرا على "جرار" بتهمة تشجيع الهجمات ضد إسرائيل وخرق أمر حظر سفر.

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