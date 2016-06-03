مالك باريس سان جيرمان يلمح إلى إمكانية الاستغناء عن بلان

ألمح ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان إلى إمكانية الاستغناء عن لوران بلان المدرب الحالي للفريق والذي فشل في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي لصحيفة لوباريزيان:"لن أتحدث في تفاصيل. تغييرات جذرية ستحدث في الفريق. دائرة جديدة ستبدأ".

وأضاف "على كل حال، إذا ظللنا بنفس المستوى الحالي لن نصل بعيدا".

وأردف "قبل ساعتين من مباراة مانشستر سيتي خارج ملعبنا، كنت على علم بأننا سنخسر. لم أشعر برغبة اللاعبين، قلت للبعض إنهم ليسوا جاهزين من أجل القتال".

وتابع "خسرنا من قبل أن نلعب. خطأ من هذا؟ لابد ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وواصل "نحتاج للتغيير. لقد ساندت بلان على مدار 3 مواسم، الآن لابد علينا أن نبني فريقا قويا ينافس في أوروبا".

وأكمل "أعتقد أننا فشلنا هذا الموسم رغم البطولات التي حققناها، لم نرق إلى طموحاتنا في أوروبا، لذلك كان موسما سيئا. لم نكن مستعدين على المستوى الذهني، خروجنا من دوري الأبطال كان الأسوأ منذ أن جئت للنادي. من الصعب تقبله".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة سان جيرمان في التعاقد مع المدرب دييجو سيميوني الذي قاد أتليتكو مدريد لنهائيين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.