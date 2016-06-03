انقطاع المياه عن المنصورة بالكامل لانفجار الخط الرئيسى

أعلن العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انفجار الخط الرئيسى للمياه بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إرسال فريق عمل لمقار الكسر وذلك لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جار حاليا شفط المياه من الشوارع وسيتم إصلاح الكسر فى غضون ساعات قليلة.

انقطاع المياه عن مناطق القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب اليوم لمدة 16 ساعة

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