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انعقاد عمومية نقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى

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انعقاد عمومية نقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى انعقاد عمومية نقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الجمعة، انعقاد الجمعية العمومية العادية لها، وذلك فى انعقادها الثانى واكتمال النصاب القانونى لعقدها، برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للبيطريين، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن المقرر أن يتم التصديق على انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية المنعقدة فى 15 إبريل الماضى، بجانب عرض زيادة الاشتراكات السنوية لزيادة الموارد.

وتناقش الجمعية العمومية أيضًا عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، وما يهم الأعضاء فى المرحلة الحالية، وعرض تقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات النقابة منذ عام 2012 وحتى عام 2014، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن نفس الفترة، وعرض ميزانية النقابة عن عام 2015، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، وعرض موقف صندوق التكافل الاجتماعى للأطباء البيطريين".


>فتح باب التسجيل بعمومية نقابة البيطريين العادية فى انعقادها الثانى

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