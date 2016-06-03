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الداخلية: السيطرة على أدخنة تصاعدت من سيارة بموقف مطار القاهرة

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الداخلية: السيطرة على أدخنة تصاعدت من سيارة بموقف مطار القاهرة الداخلية: السيطرة على أدخنة تصاعدت من سيارة بموقف مطار القاهرة
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أن الخدمات الأمنية المعينة بموقف السيارات الخاص بالخدمة المميزة بميناء شرطة القاهرة الجوى، لاحظوا تصاعد بعض الأدخنة من إحدى السيارات المتواجدة بالموقف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة .

وأضافت الداخلية، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه على الفور تعاملت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة دون حدوث أى إصابات أو تلفيات بالسيارة.


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