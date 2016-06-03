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مباحث البحيرة تحبط محاولة 28 صوماليا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

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مباحث البحيرة تحبط محاولة 28 صوماليا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا مباحث البحيرة تحبط محاولة 28 صوماليا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا
أحبط رجال مباحث البحيرة برئاسة الرائد محمود هندى رئيس مباحث رشيد بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث قبل قليل، محاولة 28 شخصا صوماليا الهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة رشيد.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لمركز شرطة رشيد برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث بالتنسيق مع مكتب مخابرات حرس الحدود بالمنطقة يتضمن ضبط 28 صوماليا على متن مركب وهم فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبسؤالهم اعترفوا باتفاقهم مع عدد من الأشخاص لتسفيرهم على إحدى المراكب التى ضبطوا على متنها مقابل مبلغ 2000 دولار لكل فرد منهم. وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.


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