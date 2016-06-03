مقتل 3 مسلحين وتفجير 4 عبوات ناسفة فى شمال سيناء

قتلت قوات الأمن بشمال سيناء 3 مسلحين فى حملة تمشيط أمنى بمحيط مركز ومدينة الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى إن القوات رصدت مسلحين بمحاذاة الطريق الدولى، وتمكنت من قتلهم أثناء محاولتهم استهداف آليات أمنية تسير على طريق العريش الشيخ زويد.

أضاف المصدر أن القوات فجرت 4 عبوات ناسفة بدون خسائر تم كشف وجودها أثناء الحملات الأمنية، وألقت القبض على 26 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا.

وقال مصدر طبى بشمال سيناء: تم نقل 5 من قوات الأمن مصابين بجروح وكسور فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بالعريش، وهم أمين شرطة عز العرب فوزى، والمجندين محمد مؤمن محمد، محمود عمران ، محمد السيد غنيم ، محمود الشربيني محمد ، وتم نقلهم لمستشفى العريش.

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