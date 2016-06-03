أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 3 مسلحين وتفجير 4 عبوات ناسفة فى شمال سيناء

Google+ Print
مقتل 3 مسلحين وتفجير 4 عبوات ناسفة فى شمال سيناء مقتل 3 مسلحين وتفجير 4 عبوات ناسفة فى شمال سيناء
قتلت قوات الأمن بشمال سيناء 3 مسلحين فى حملة تمشيط أمنى بمحيط مركز ومدينة الشيخ زويد، وقال مصدر أمنى إن القوات رصدت مسلحين بمحاذاة الطريق الدولى، وتمكنت من قتلهم أثناء محاولتهم استهداف آليات أمنية تسير على طريق العريش الشيخ زويد.

أضاف المصدر أن القوات فجرت 4 عبوات ناسفة بدون خسائر تم كشف وجودها أثناء الحملات الأمنية، وألقت القبض على 26 مشتبها بهم جارى فحصهم أمنيا.

وقال مصدر طبى بشمال سيناء: تم نقل 5 من قوات الأمن مصابين بجروح وكسور فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بالعريش، وهم أمين شرطة عز العرب فوزى، والمجندين محمد مؤمن محمد، محمود عمران ، محمد السيد غنيم ، محمود الشربيني محمد ، وتم نقلهم لمستشفى العريش.


>ضبط 36 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365