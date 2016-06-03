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أغنية «يونس ولد فضة» تتصدر سباق مسلسلات رمضان

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أغنية «يونس ولد فضة» تتصدر سباق مسلسلات رمضان أغنية «يونس ولد فضة» تتصدر سباق مسلسلات رمضان

تتر مسلسل يونس ولد الفضة

كتبت – إنجي لطفي

تخطت أغنية “بحبك يا صاحبي”، للمطرب أحمد سعد، التي أطلقتها صفحة شركة “سيدرك آرت برودكشن” على موقع “يوتيوب”، للترويج لمسلسل يونس ولد فضة للفنان عمرو سعد، حوالي 3 ملايين مشاهدة، لتحافظ الأغنية على موقعها ضمن أعلى المقاطع مشاهدة في خلال الأيام الأخيرة، وصدارتها لأغاني المسلسلات المتنافسة خلال شهر رمضان الكريم.

ويضم مسلسل يونس ولد فضة، إلى جانب النجم عمرو سعد، الفنانة سوسن بدر، وصفاء الطوخي، عبد العزيز مخيون، وإنعام سالوسة، وهبة مجدي، ريهام حجاج، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج أحمد شفيق.

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