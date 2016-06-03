بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مصنع الغاز السائل بمدينة رأس غارب

تفقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مصنع تعبئة الغاز السائل بمدينة رأس غارب، بحضور اللواء محمد حلمى رئيس مدينة سفاجا، واللواء هشام كمال مدير الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر والعديد من القيادات الأمنية.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام باللوحات الإرشادية داخل المصنع مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية كافة من خلال التدريب والتثقيف والتحفيز للعاملين.

ونبه على ضرورة الاهتمام بالعاملين فهم أساس المنظومة والسبب الرئيسى فى زيادة الإنتاج، وعلى هامش هذه الجولة التفقدية، أكد على ضرورة تعيين أبناء المدينة فى المصنع فور بدء العمل.

ويضم هذا المصنع قسم معالجة الغاز وتنقيته من الشوائب وقسم تخزين، حيث يوجد به خزانات تسع 8 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث ينتج المصنع أكثر من 15 مليون متر مكعب غاز يوميًا.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المصنع يمكننا من الاستفادة الاقتصادية من الغاز الذى يحرق فى الشعلات بنسبة كبيرة، وذلك عن طريق تخزين الغاز، مؤكدًا على ضرورة وجود رؤية مستقبلية واستغلال الثروة التى تهدر نتيجة حرق الغاز فى الجو.

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية