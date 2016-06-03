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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى بمدينة رأس غارب

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى بمدينة رأس غارب بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى بمدينة رأس غارب
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد الوادى بمدينة رأس غارب بحضور اللواء محمد حلمى رئيس مجلس مدينة رأس غارب والشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة واللواء هشام كمال مدير الإدارة العامة لمرور البحر الأحمر، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وهنأ محافظ البحر الأحمر أهالى مدينة رأس غارب بقرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً أن تنعم بالخير واليمن والبركات والأمان، كما قدم الشكر إلى كل القائمين على إنشاء هذا المسجد.

وكان فى استقباله عدد من المسؤلين التنفيذين بالوحدة المحلية للمدينة، وإدارات المدينة المختلفة وعدد كبير من أهالى مدينة رأس غارب، يذكر أن المسجد مقام على مساحة 400 متر، على نفقة وزارة الأوقاف بمساندة ودعم أهالى مدينة رأس غارب.

محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى (1)

محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى (2)

محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الوادى (3)

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية
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مصر 365

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