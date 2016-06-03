ضبط 5 أطنان أرز تموينى داخل مخزن بالقليوبية لإعادة طرحها فى الأسواق

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 5 أطنان أرز تموينى مخزن بالقناطر الخيرية لإعادة طرحه فى الأسواق من جديد.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات للعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين فى القليوبية بضبط مالك مخزن بالقناطر الخيرية لقيامه بتخزين الأرز التموينى لإعادة طرحه فى الأسواق من جديد، وخلط أعلاف الحيوانات ببودرة البلاط لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وردت معلومات للعقيد محمد عبد الهادى بقيام المدعو "بيومى.م.ع" مالك مخزن بدون ترخيص ومقيم القناطرالخيرية بتخزين كميات من السلع التموينية الأرز وحجبها بغرض البيع والاستفادة من فارق السعر، ويقوم بتصنيع وتخليط الأعلاف ببودرة البلاط وإعادت تعبئتها داخل شكائروطرحها بالأسواق ما يعد غشا تجاريا وضررا على الصحة العامة.

أخطر العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى وقامت حملة تموينية باستهداف المخزن محل التحريات، وتم ضبط 200 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 5 أطنان، و71 شيكارة ردة زنة الشيكارة 40 كجم بإجمالى وزن 2.840 طن، و62 شيكارة بودرة بلاط زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 1.550 طن، بإجمالى مضبوطات 9.365 طن، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11009 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 20.

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