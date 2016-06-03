إخلاء سبيل «جنينة» بعد دفع أسرته الكفالة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “أسرته حضرت ودفعت الكفالة الخاصة به، والمقدرة بـ 10 ألاف جنيه، وذلك عقب أن رفض دفعها أمس الخميس”.

وأضاف أن جاء ذلك عقب إصدار نيابة أمن الدولة العُليا، قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة 10 ألاف جنيه في تقرير الفساد، واتهامه بنشر أخبار كاذبة، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكد طه، أنه فور حبس “جنينة”، وإحالته إلى المحكمة، تم رفع الحراسة عنه، مضيفًا أن “جنينة”، كانت “شبكة” نجلته أمس الأول، وفور سماعها الخبر تم إصابتها بانهيار، ونقلت إلى المستشفى، وعلى ذلك قام أقاربه وصهره بدفع الكفالة، وذهبوا به إلى المستشفى، وإعادتهم إلى المنزل.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قد حددت جلسة يوم الثلاثاء المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة جنينة، وذلك أمام محكمة جنح القاهرة، وجاء ذلك بعد أن قررت النيابة، إحالة المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة، وذلك عقب أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 ألاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.