السيطرة على حريق محدود بإحدى السيارات بمطار القاهرة دون وقوع إصابات

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود بإحدى السيارات بمطار القاهرة الجوى، دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى – فى بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة – إنه تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة بموقف السيارات الخاص بالخدمة المميزة بميناء شرطة القاهرة الجوى، تصاعد بعض الأدخنة من إحدى السيارات المتواجدة بالموقف نتيجة إرتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية تعاملت على الفور مع الحريق وتم السيطرة عليه دون حدوث أى إصابات أو تلفيات بالسيارة.