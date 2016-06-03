للطلبة.. "شجرة المنهج" أسلوب سهل لاسترجاع المواد الدراسية أثناء الامتحان

ينطلق غدا مارثون امتحانات الثانوية العامة بما فيه من مفاجآت للطلاب وأهلهم، ويعتبر استرجاع المعلومات أمام ورقة الامتحانات من المواقف الصعبة التى تمر على الطالب نظرا لنسيان بعض الطلاب هذه المعلومات من الخوف الداخلى وعدم التركيز.

وتعرفنا الدكتورة "هبة عيسوى"، أستاذ الطب النفسى جامعة عين شمس، على أبسط طريقة يمكن أن يقوم بها الطلاب حتى يكون استرجاع المعلومات أمام ورقة الامتحان من أسهل المواقف التى تصادف الطلاب، قائلة: "هناك ما يطلق عليه اسم "الخريطة الذهنية" أو "شجرة المنهج" وهى من الطرق السهلة والفعالة فى المراجعة النهائية ليلة الامتحان.

وتابعت: ابتكر هذه الطريقة العالم "تونى بوزان" لزيادة تركيز الفرد ويمكن أن نطبقها بسهولة على طلاب الثانوية العامة نظرا لفائدتها الكبيرة، وتعتمد فكرة الخريطة الذهنية على استخدام الفص الأيمن والأيسر من المخ معا.

وتوضح الدكتورة "هبة عيسوى": فى الأوقات العادية نستخدم الفص الأيمن والأيسر كل منهما على حدة، حيث يتم استخدام الفص الأيسر عند قراءة المناهج الدراسية عن طريق البصر ويتم حفظ الصور يعتمد على الفص الأيمن، أما الخريطة تركز على استخدام الفصين معا أثناء المراجعة.

وتضيف، ويحدث استخدام الفصين عن طريق ربط المعلومات التى نقرأها بالصور، على سبيل المثال الفصل الأول من مادة الأحياء نقرأ الباب جيدا ثم نرسم الباب عن طريق وضع النقاط والعناوين الهامة به تحت اسم الباب وإخراج من عنوان الخصائص والمميزات والعيوب، وإخراج نقاط أخرى من الخصائص، وهكذا حتى يصبح الباب أمامنا عبارة عن شجرة له قلب وتفريعات مع استخدام الألوان التى تجذب العين فى كل مرحلة من مراحل رسم الشجرة.

وفى الصباح قبل دخول لجنة الامتحان يقوم الطالب بمراجعة هذه الصورة بتفريعاتها لأنه من الصعب أن القيام بمراجعة المنهج من الكتاب الأساسى أو أوراق الدروس الخصوصية يوم الامتحان، ولكن ما تقوم به أنت هو سهل الاسترجاع وبها تستطيع تذكر كل هذه التفاصيل بسهولة كبيرة أمام ورقة الامتحانات.

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