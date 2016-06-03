احذر.. الإفراط فى استخدام الشاشات يصيبك بمتلازمة الرؤية الكمبيوترية

قد يحدق الكثير من الأشخاص فى شاشات الكمبيوتر أو فى إنفاق الكثير من الوقت على الهاتف الذكى لساعات طويلة، مما له تأثير سلبى على العين وغيرها.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن قضاء الكثير من الوقت أمام شاشات الكمبيوتر وإنفاق الكثير من الوقت فى استخدام الهاتف الذكى هو حياة مشتركة لنحو إلى 90 فى المائة من السكان فى أكبر المدن فى جميع أنحاء العالم، وهذا القرب من الشاشات يؤدى حتما إلى مشاكل العين خاصة الأطفال المدمنين للهاتف والكمبيوتر والألعاب، وأيضا البالغين الذين يقضون أوقات كبيرة للعمل فى استخدام أجهزة الكمبيوتر.

وحسب التقرير أظهرت الأبحاث أن ما يصل إلى 70 مليون عامل حول العالم معرضون لخطر الإصابة بمتلازمة الرؤية الكمبيوترية، وتعد هذه مشكلة خطيرة وتتضمن أعراض هذه الحالة إجهاد العين والتعب وضعف البصر المؤقت وجفاف العين وحساسية الضوء ومشاكل فى عضلات العين والرؤية.

وقال الخبراء إن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية، لا يؤثر فقط على العينين وعدم وضوح الرؤية أو الحكة والجفاف واحمرار العينين، ولكنه يحدث أيضا مشاكل عصبية مثل الصداع والمشاكل العضوية للرقبة والظهر.

وقدم التقرير نصائح للتعامل مع هذه المشكلة الناتجة عن الاستخدام المفرط لشاشات الكمبيوتر والإصابة بمتلازمة الرؤية الكمبيوترية وتتضمن الآتى:

1. من الضرورى إراحة العيون المتعبة من خلال وضع منشفة رطبة جديدة ووضعها ككمدات على العينين.

>2. استخدام الدموع الاصطناعية أو قطرات ترطيب العين.

>3. حمية العينين عند الخروج بارتداء نظارات شمسية ذات نوعية جيدة.

>4. تجنب مصادر الضوء المباشرة على العينين كالمصابيح، وغيرها التى تؤدى إلى إجهاد العين.

>5. استخدام شاشات الكمبيوتر المضادة للانعكاس.

>6. تجنب الجلوس أمام جهاز تكييف الهواء أو بالقرب منه أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر.

>7. أخذ قسط من الراحة عندما تكون جالسا للعمل على الكمبيوتر.

>8. استخدام النظارات الطبية دائما أو العدسات الصحيحة التى يحددها طبيب العيون الخاص بك.

>9. كل نصف ساعة غمض عينيك لبضع دقائق لمنحهم الراحة، ولا تحدق باستمرار على الشاشة لفترة طويلة.

>10. لا تستخدم المضادات الحيوية للعين أو قطرات الستيرويد دون إشراف طبيب متخصص فى العيون.

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