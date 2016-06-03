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مهمة الصعود – أبو العلا يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' طارق حامد والنني والحضري '

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مهمة الصعود – أبو العلا يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' طارق حامد والنني والحضري ' مهمة الصعود – أبو العلا يختار لـ في الجول تشكيل مصر ضد تنزانيا.. ' طارق حامد والنني والحضري '

ما هو التشكيل الأنسب لمصر ضد تنزانيا في المباراة المقبلة؟ محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق يختار لـFilGoal.com.

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا يوم السبت المقبل لملاقاته في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث أبو العلا لـ FilGoal.com قائلا: "في رأيي أن عصام الحضري سيكون هو الأنسب لحراسة المرمى في تلك المباراة".

وبسؤاله عن السبب أوضح "الحضري يشارك في المباريات خلال الفترة الأخيرة عكس أحمد الشناوي الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها".

كما يرى أبو العلا أن طارق حامد سيكون هو الاختيار الأنسب لمجاورة محمد النني في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مصر حسب وجهة نظر أبو العلا كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام الحضري

في الدفاع: حازم إمام – رامي ربيعة- علي جبر- محمد عبد الشافي

في الوسط: محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- مؤمن زكريا- عبد الله السعيد

في الهجوم: مروان محسن

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فيديو اليوم السابع

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