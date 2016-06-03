هانى المسيرى: موافق على العودة محافظا للإسكندرية ولكن بشروط

وتابع :"خلال التجربة السابقة.. لم أكن أمتلك أية صلاحيات داخل المحافظة حتى الصلاحيات الإدارية سواء لنقل مخصصات من صندوق إلى صندوق آخر تابع للمحافظة أو رفض قرار أو إقالة مقصرين.. لم أكن أستطع ذلك".
وأضاف المسيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، :"عندما توليت منصب المحافظ.. كنت أعلم بعدم امتلاكى صلاحيات، ولكن كانت هناك رؤية من الرئيس والحكومة وقتها بتعديل قانون التنمية المحلية لمنح صلاحيات كاملة للمحافظ فى إدارة شئونها لكى يكون بمثابة رئيس للمحافظة". وتابع:"ولكن لم يحدث ذلك بسبب تأجيل انتخابات مجلس النواب مرتين".
وحول تأثير مشكلة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار على قراره بالاستقالة، قال المسيرى:"غرق الإسكندرية كان نتيجة كارثة طبيعية، ونفس الأمر تكرر فى أمريكا ودبى والسعودية والتى تملك مخصصات مالية مرتفعة تمكنها من مواجهة الأمر".
وتقدم هانى المسيرى باستقالته من منصبه كمحافظ للإسكندرية خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، فى أعقاب الهجوم عليه بسبب غرق المحافظة بمياه الأمطار.
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