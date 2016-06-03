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هانى المسيرى: موافق على العودة محافظا للإسكندرية ولكن بشروط

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هانى المسيرى: موافق على العودة محافظا للإسكندرية ولكن بشروط هانى المسيرى: موافق على العودة محافظا للإسكندرية ولكن بشروط
قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، إنه سيوافق على العودة لتولى منصب محافظ الإسكندرية حال عرضت عليه مرة أخرى، مضيفا :"طبعا سأوافق على العودة للمحافظة حال عرضت عليا مرة أخرى، ولو عاد بى الأمر هرجع وأقبلها.. ولكن المرة المقبلة سأشترط منحى صلاحيات كاملة فى إدارة شئون المحافظة".

وتابع :"خلال التجربة السابقة.. لم أكن أمتلك أية صلاحيات داخل المحافظة حتى الصلاحيات الإدارية سواء لنقل مخصصات من صندوق إلى صندوق آخر تابع للمحافظة أو رفض قرار أو إقالة مقصرين.. لم أكن أستطع ذلك".

وأضاف المسيرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، :"عندما توليت منصب المحافظ.. كنت أعلم بعدم امتلاكى صلاحيات، ولكن كانت هناك رؤية من الرئيس والحكومة وقتها بتعديل قانون التنمية المحلية لمنح صلاحيات كاملة للمحافظ فى إدارة شئونها لكى يكون بمثابة رئيس للمحافظة". وتابع:"ولكن لم يحدث ذلك بسبب تأجيل انتخابات مجلس النواب مرتين".

وحول تأثير مشكلة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار على قراره بالاستقالة، قال المسيرى:"غرق الإسكندرية كان نتيجة كارثة طبيعية، ونفس الأمر تكرر فى أمريكا ودبى والسعودية والتى تملك مخصصات مالية مرتفعة تمكنها من مواجهة الأمر".

وتقدم هانى المسيرى باستقالته من منصبه كمحافظ للإسكندرية خلال شهر أكتوبر من العام الماضى، فى أعقاب الهجوم عليه بسبب غرق المحافظة بمياه الأمطار.


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