"تحيا مصر" يفتتح أول مركز عالمى لأبحاث وعلاج الفيروسات الكبدية فى الأقصر

افتتح منذ قليل صندوق تحيا مصر أول مركز عالمى لأبحاث وعلاج الفيروسات الكبدية داخل مستشفى الحميات بالأقصر، لعلاج 12 ألف مريض بفيرس سى من أهالى الصعيد.

ويأتى الافتتاح التجريبى للمركز فى إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على "فيروس سى"، من خلال منظومة صحية تحقق لمصر القضاء على الأمراض الوبائية.

ويقام المركز بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، وذلك فى إطار خطة القضاء على فيروس سى، حيث أنشأ صندوق تحيا مصر المبنى وتولت وزارة الصحة والسكان تجهيزه على أعلى مستوى بمختلف الأجهزة الطبية.

وتم إنشاء مركز أبحاث وعلاج فيروس سى بمحافظة الأقصر، لتكون محافظة خالية من فيرس سى ويكون المركز نموذجًا متميزًا للعلاج، وحتى تكون الأقصر قبلة لأبحاث وعلاج الفيروسات الكبدية، ولخدمة أهالى وسط وجنوب الصعيد.

ويعد المركز نموذجًا يحتذى فى أفريقيا، ويستهدف تقديم العلاج لـ12 ألف مريض، ومقرراً أن يستقبل يوميًا من بين 150 و200 مريض، فضلًا عن القيام بحملات التوعية، ويقدم كافة خدماته من تحاليل وفحوصات وعلاج بالمجان، وذلك للوصول بمحافظة الأقصر لمحافظة خالية من فيروس سى.

بالصور.. افتتاح أول مركز لعلاج فيروس سى بالأقصر برعاية "تحيا مصر" اليوم