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بالفيديو.. قائد ميسترال: عاوزين نثبت للعالم أننا قادرون على حماية مصر والعرب

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بالفيديو.. قائد ميسترال: عاوزين نثبت للعالم أننا قادرون على حماية مصر والعرب بالفيديو.. قائد ميسترال: عاوزين نثبت للعالم أننا قادرون على حماية مصر والعرب
ahmedtantawy

اصطف طاقم البحرية المصرية على حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر"، صباح اليوم، الجمعة، فى طابور عرض على سطح الحاملة، ووجه قائد حاملة المروحيات رسالة خلال حديثه أثناء لطاقم البحرية، "عايزين نثبت للعالم كله إننا قادرون على حماية مقدرات جمهورية العربية، وحماية مقدرات الوطن العربى، وأضاف قائلا: قاردين يارجالة؟ ورد الطاقم "قادرين يافندم".

ويصل عدد أدوار حاملة المروحيات المصرية جمال عبد الناصر من طراز "ميسترال" لـ 12 دورًا، ومزودة بمجموعة مصاعد حتى يتم التنقل بين الأدوار المختلفة، عبر 12 سطح مختلف للسفينة مسئولة عن حمل المروحيات ولعربات المدرعة والزوارق السريعة ووحدات الإنزال المجهزة.

ويستغرق زمن تجهيز السفينة "ميسترال" للعمليات من 2 إلى 3 ساعات، بالإضافة إلى أنها مؤمنة بشكل كامل بمصاحبة مجموعة من الوحدات البحرية والجوية، التى تصحبها خلال الرحلة.

ميسترال (1)

ميسترال (2)


>مصدر: حاملة المروحيات "ميسترال" تغادر فرنسا 12 يونيو الجارى
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مصر 365

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