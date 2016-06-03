المتحدث العسكرى: القوات الجوية دفعت بـ3 قطع بحرية لإنقاذ مركب هجرة غير شرعية

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى تمام الثامنة والنصف صباحا اليوم، الجمعة، ورد بلاغ إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، يفيد برصد إستغاثة بوجود مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط وعلى مسافة ( 265 كجم ) شمال غرب السلوم من الشواطىء المصرية يتعرض لأمواج شديدة.

وأضاف المتحدث العسكرى، فى بيانه اليوم، أنه على الفور تم دفع طائرة إنقاذ من القوات الجوية عدد "3" قطع بحرية إلى منطقة الحدث وبالتعاون مع دولة اليونان الصديقة والسفن التجارية المتواجدة بمنطقة الحدث للإنقاذ وبالإضافة إلى رفع درجات الإستعداد لعدد ( 2 ) طائرة إخلاء طبى جوى وجميع المستشفيات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية والغربية العسكرية لتقديم الدعم الطبى (حال الطلب).

المتحدث العسكرى ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع المصرى وبنظيره الفرنسى

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