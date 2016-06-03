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محمود التهامى يحيى الليلة الكبيرة لمولد السيدة حورية فى بنى سويف

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محمود التهامى يحيى الليلة الكبيرة لمولد السيدة حورية فى بنى سويف محمود التهامى يحيى الليلة الكبيرة لمولد السيدة حورية فى بنى سويف
شارك المنشد محمود ياسين التهامى فى احتفالات الطرق الصوفية وأهالى بنى سويف بالليلة الكبيرة لمولد السيدة حورية، والتى يعود نسبها إلى الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، حيث بدأت الاحتفالية، مساء أمس الخميس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأنشد "التهامى" عدة مدائح وقصائد دينية متنوعة حول "آل البيت" ومكانتهم فى قلوب المسلمين وسط المئات من عشاق أهل البيت ورواد المولد داخل الساحة المواجهة لمسجد وضريح السيدة حورية بمدينة بنى سويف.


>الطرق الصوفية ببنى سويف تحتفل بالليلة الكبيرة لمولد السيدة حورية
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