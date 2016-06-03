أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب

Google+ Print
جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، نائب رئيس الاتحاد العربى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد، حيث قررت الجامعة إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب لأن الجامعة بها طلاب يمارسون اللعبة وحققوا مراكز على المستوى المحلى والدولى.

وأكد العميد حازم حسنى على استعداد الاتحاد للتعاون وتقديم الدعم العلمى والفنى للجامعة.

وناقش الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سبل التعاون مع العميد حازم والوفد المرافق له، ثم اصطحبهم لزيارة أكثر من موقع داخل الجامعة لاختيار المكان المناسب لإنشاء ميدانى الرماية، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بجميع الألعاب الرياضية لأن الجامعة ترعى العلم والأنشطة إيمانا منها بأهمية الرياضة.

فيما أعرب المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام بهيئة قناة السويس، عن استعداد نادى الرماية بهيئة قناة السويس عن استقبال اللاعبين من طلاب جامعة قناة السويس للتدريب بملاعب النادى لحين إنشاء ملاعب الجامعة فى إطار روح التعاون البناء بين الهيئة والجامعة.

رافق العميد حازم حسنى المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام بهيئة قناة السويس، واللواء فاروق سويلم بهيئة قناة السويس، والدكتور أحمد فاروق وعقب ذلك أهدى الدكتور ممدوح غراب درع الجامعة للعميد حازم حسنى فيما أهدى العميد حازم حسنى درع الاتحاد للدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة.

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (1)

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (2)

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (3)

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (4)

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (5)

جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب (6)


>عميد بيطرى القناة: نسعى لخلق تكامل بين كليات الجامعة من خلال قطاع التدريب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365