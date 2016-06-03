جامعة قناة السويس تقرر إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الجمعة، اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، نائب رئيس الاتحاد العربى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد، حيث قررت الجامعة إنشاء ميدانين للرماية لتدريب الطلاب لأن الجامعة بها طلاب يمارسون اللعبة وحققوا مراكز على المستوى المحلى والدولى.

وأكد العميد حازم حسنى على استعداد الاتحاد للتعاون وتقديم الدعم العلمى والفنى للجامعة.

وناقش الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سبل التعاون مع العميد حازم والوفد المرافق له، ثم اصطحبهم لزيارة أكثر من موقع داخل الجامعة لاختيار المكان المناسب لإنشاء ميدانى الرماية، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بجميع الألعاب الرياضية لأن الجامعة ترعى العلم والأنشطة إيمانا منها بأهمية الرياضة.

فيما أعرب المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام بهيئة قناة السويس، عن استعداد نادى الرماية بهيئة قناة السويس عن استقبال اللاعبين من طلاب جامعة قناة السويس للتدريب بملاعب النادى لحين إنشاء ملاعب الجامعة فى إطار روح التعاون البناء بين الهيئة والجامعة.

رافق العميد حازم حسنى المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادى العام بهيئة قناة السويس، واللواء فاروق سويلم بهيئة قناة السويس، والدكتور أحمد فاروق وعقب ذلك أهدى الدكتور ممدوح غراب درع الجامعة للعميد حازم حسنى فيما أهدى العميد حازم حسنى درع الاتحاد للدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة.

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