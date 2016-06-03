بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، المسجد الشرقى، بقرية ميت هاشم التابعة لدائرة مركز سمنود.

كان أهالى القرية قد بدأوا فى إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه، ومكون من 3 أدوار، شاملة المسجد، ومصلى الحريم، ومقرأة للقرآن الكريم.

شارك المحافظ فى الافتتاح، المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود، ومدير إدارة أوقاف سمنود، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية ونواب الدائرة، كما حضر عمد وأعيان القرى المجاورة، وبدأ الافتتاح بالقرآن الكريم للشيخ عاطف البحراوى.

وتوجه المحافظ لوضع حجر الأساس لمحطة رفع للصرف الصحى بتكلفة قدرها 10 ملايين و500 ألف جنيه لتخدم أهالى القرية والقرى المجاورة.

ووضع حجر الأساس أيضًا لمبنى جديد بمدرسة ميت هاشم الثانوية على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه لتستوعب عددًا أكبر وتخدم أهالى القرية.

ووضع المحافظ حجر الأساس للوحدة الصحية ومركز طب الأسرة بقرية ميت هاشم، بعد إحلالهما بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه لتحسين الخدمة الطبية بالقرية وخدمة أهالى القرية.

محافظ الغربية يفتتح اليوم عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود