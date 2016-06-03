أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم

Google+ Print
بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم
افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، المسجد الشرقى، بقرية ميت هاشم التابعة لدائرة مركز سمنود.

كان أهالى القرية قد بدأوا فى إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه، ومكون من 3 أدوار، شاملة المسجد، ومصلى الحريم، ومقرأة للقرآن الكريم.

شارك المحافظ فى الافتتاح، المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود، ومدير إدارة أوقاف سمنود، والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية ونواب الدائرة، كما حضر عمد وأعيان القرى المجاورة، وبدأ الافتتاح بالقرآن الكريم للشيخ عاطف البحراوى.

وتوجه المحافظ لوضع حجر الأساس لمحطة رفع للصرف الصحى بتكلفة قدرها 10 ملايين و500 ألف جنيه لتخدم أهالى القرية والقرى المجاورة.

ووضع حجر الأساس أيضًا لمبنى جديد بمدرسة ميت هاشم الثانوية على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه لتستوعب عددًا أكبر وتخدم أهالى القرية.

ووضع المحافظ حجر الأساس للوحدة الصحية ومركز طب الأسرة بقرية ميت هاشم، بعد إحلالهما بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه لتحسين الخدمة الطبية بالقرية وخدمة أهالى القرية.

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (1)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (2)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (3)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (4)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (5)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (6)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (7)

محافظ الغربية ومدير الأمن يفتتحان المسجد الشرقى بقرية ميت هاشم (8)


>محافظ الغربية يفتتح اليوم عددًا من المشروعات الخدمية بقرى مركز سمنود
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365