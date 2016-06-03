أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صيني كاد يفقد رأسه بسبب الغسالة.. والحماية المدنية تنقذه

Google+ Print
المواطن الصيني

المواطن الصيني

إذا تعطلت غسالة الملابس في المنزل فلا تحاول أبدًا فحصها من الداخل بنفسك، ففي الصين انحشرت رأس رجل كان يفحص غسالته في محاولة لتشغيلها، حسب ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وكان الرجل الصيني، من مدينة فوكينك بجنوب شرق الصين، يريد غسل ملابسه ولكن الغسالة لم تعمل، فحاول النظر بداخلها لفحصها في محاولة معرفة سبب العطل، ولكن رأسه استقرت بالداخل، ولم يستطع إخراجها.

وحاول رفاقه في السكن مساعدته باستخدام صابون لتنزلق رأسه وتخرج من الغسالة، ولكن دون جدوى، فاستغاثوا بقوات المطافي لنجدته.

ووصل للمنزل حوالي 6 من رجال مطافي استغرقوا 40 دقيقة حتى أخرجوا رأس الرجل من الغسالة، باستخدام أجهزة لقطع أجزاء الغسالة، وتفكيكها.

ويقول الرجل إنه استطاع إدخال رأسه بسهولة في البداية، فظن أنه سيخرجها بسهولة أيضًا، ولكن لم يستطع ولم يفهم سبب انحشارها بالداخل.

12fc7488630efc103070b829b7433bf2 d500e827ee4b2eaea50d911618025e69 7d2a1f7d36e53b552ee28a62221c7f6b 23c44b4ed0c1dc4adf4e6d317f9173bb

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا