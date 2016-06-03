صيني كاد يفقد رأسه بسبب الغسالة.. والحماية المدنية تنقذه

إذا تعطلت غسالة الملابس في المنزل فلا تحاول أبدًا فحصها من الداخل بنفسك، ففي الصين انحشرت رأس رجل كان يفحص غسالته في محاولة لتشغيلها، حسب ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وكان الرجل الصيني، من مدينة فوكينك بجنوب شرق الصين، يريد غسل ملابسه ولكن الغسالة لم تعمل، فحاول النظر بداخلها لفحصها في محاولة معرفة سبب العطل، ولكن رأسه استقرت بالداخل، ولم يستطع إخراجها.

وحاول رفاقه في السكن مساعدته باستخدام صابون لتنزلق رأسه وتخرج من الغسالة، ولكن دون جدوى، فاستغاثوا بقوات المطافي لنجدته.

ووصل للمنزل حوالي 6 من رجال مطافي استغرقوا 40 دقيقة حتى أخرجوا رأس الرجل من الغسالة، باستخدام أجهزة لقطع أجزاء الغسالة، وتفكيكها.

ويقول الرجل إنه استطاع إدخال رأسه بسهولة في البداية، فظن أنه سيخرجها بسهولة أيضًا، ولكن لم يستطع ولم يفهم سبب انحشارها بالداخل.