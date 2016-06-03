القوات المسلحة تدفع بطائرة و3قطع بحرية لإنقاذ مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط

ورد بلاغ إلى مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، يفيد برصد استغاثة بوجود مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط، وعلى مسافة (265 كجم) شمال غرب السلوم من الشواطىء المصرية يتعرض لأمواج شديدة .

> وتم على الفور، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، اليوم الجمعة، الدفع طائرة إنقاذ من القوات الجوية وعدد (3) قطع بحرية إلى منطقة الحدث، وبالتعاون مع دولة اليونان الصديقة والسفن التجارية المتواجدة بمنطقة الحدث للإنقاذ.

كما تم رفع رفع درجات الاستعداد لعدد ( 2 ) طائرة إخلاء طبي جوي، وجميع المستشفيات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية والغربية العسكرية، لتقديم الدعم الطبي (حال الطلب).