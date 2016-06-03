الأحد المقبل.. غادة والي تفتتح بنك ناصر الاجتماعي بالجيزة

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الأحد المقبل، فرع البنك بالجيزة بعد التطوير، بحسب بيان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة، لتطوير منظومة العمل بالبنك، ومواكبة التغييرات التي تطرأ على الخدمات المصرفية، وسعيًا نحو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يقوم البنك حاليًا بتنفيذ خطة تطوير لفروعه البالغ عددها 91 فرعًا منتشرة في كافة ربوع الجمهورية.

وأكدت والي، أن بنك ناصر الاجتماعي قد انتهى من تطوير 26 فرعًا، وجارى استكمال العمل في تطوير 15 فرعًا أخرى، وسيتم تطوير باقي الفروع تباعًا.

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، وعدد من نواب البرلمان عن دائرة الجيزة .

يذكر أن فرع بنك ناصر بالجيزة من الفروع النشطة التي تعمل في كافة أنشطة البنك من صرف معاشات، ومنح ومساعدات، وإعانات، ومصارف زكاة، وصرف النفقات من صندوق تأمين الأسرة.

كما يتضمن ” تمويل محدودي الدخل للحصول على السكن، وتمويلات استثمارية، وتمويلات لشراء شقة الزوجية، وشراء سيارات”، وهو يخدم أغلب مناطق الجيزة، حيث يقوم بتقديم مختلف الخدمات المصرفية والاجتماعية لمناطق الجيزة، الهرم، فيصل، العمرانية، كرداسة، بولاق الدكرور، المنيب، الصف، العياط، البدرشين، الحوامدية، أبو النمرس، والمنوات .

ويتم التطوير بتحسين البنية التحتية والتكنولوجية ببعض المقار الحالية أو بنقل الفرع إلى مقر جديد في منطقة أفضل .