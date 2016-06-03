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#في_اليورو - دي روسي: الساخرون من موتا عليهم مواجهته في الملعب

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#في_اليورو - دي روسي: الساخرون من موتا عليهم مواجهته في الملعب #في_اليورو - دي روسي: الساخرون من موتا عليهم مواجهته في الملعب

رد دانييلي دي روسي لاعب إيطاليا على الانتقادات الموجهة للفريق بعدما تأكد ارتداء تياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان للرقم 10 في بطولة يورو 2016.

وقال دي روسي في مؤتمر صحفي:"الرقم 10؟ الأرقام مهمة عندما تكون صغيرا. فلقد ارتديته في الماضي".

وأضاف "لا أعتقد أن موتا هو من اختار الرقم، ولا أظن أنه يكترث بالأمر".

وأردف "من سخروا منه عليهم أن يواجهوه في الملعب ليروا كيف يتحكم بالكرة".

وتابع "لقد فاز بكل شيء على مستوى الأندية، أتمنى أن يفعل الأمر نفسه مع . شخصيته تختلف عن فرانشيسكو توتي وروبرتو باجيو، لكن فنياته لا تزال ممتازة".

ولم يضم المدرب أنطونيو كونتي النجم المخضرم أندريا بيرلو لاعب نيويورك سيتي إلى قائمة الفريق التي تستعد لمباريات اليورو.

وتحدث دي روسي عن بيرلو قائلا:"الكرة الإيطالية تفتقده، لكن ليس بمفرده. بيرلو قادر على حسم المباريات في أي لحظة، يمنح اللقاء جودة استثنائية".

وأتم "المدرب اتخذ قراره، وكذلك بيرلو، لقد اختار الذهاب والعيش في مكان جميل".

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فيديو اليوم السابع

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