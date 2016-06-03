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«كاميرون»: سأكون على علاقة جيدة مع «ترامب» إذا أصبح رئيسًا

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«كاميرون»: سأكون على علاقة جيدة مع «ترامب» إذا أصبح رئيسًا «كاميرون»: سأكون على علاقة جيدة مع «ترامب» إذا أصبح رئيسًا

دونالد وديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إنه سيكون له علاقة طيبة بدونالد ترامب إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة، لافتا الى أن العلاقات بين الدولتين أكبر من الأفراد.

وأكد رئيس الوزراء لشبكة “آي تي في” إنه “سيجد وسيلة للوصول الى علاقة جيدة مع المرشح الرئاسي الأميركي المثير للجدل”، والذي سيزور المملكة المتحدة بعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاميرون أنه لن يسحب أي انتقادات وجهها لترامب بعد أن اقترح منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة في محاولة لوقف المتطرفين من شن هجمات في البلاد، ووصف كاميرون تعليقات ترامب في ديسمبر الماضي “بأنها غبية ومثيرة للانقسام وخاطئة”.

ولكن ترامب تراجع لاحقا عن دعوته لفرض حظر على المسلمين دخول الولايات المتحدة، قائلا إنها “مجرد اقتراح”.

وقال ديفيد كاميرون “لقد تراجع عن هذا الاقتراح والذي أعتقد أنه هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

وأضاف “أيا كان الفائز في تلك الانتخابات، أنا متأكد من أن رئيس الوزراء البريطاني سيكون لديه علاقة جيدة بالرئيس الأمريكي، كما فعلنا دوما”، مشددا على أن العلاقة الخاصة بين الدولتين أكبر من الأفراد المعنيين.

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