مصرع سائق وإصابة نجله فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى سائق مصرعه وأصيب نجله جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية منشية الصيرفى دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ن س 5386 نقل قيادة مرسى محمد مرسى الحداد، سائق ومقيم بندر رشيد، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة نجله "إسلام مرسى محمد مرسى" طالب ومقيم بذات العنوان بجروح وسحجات وكدمات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

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