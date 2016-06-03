مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 13 آخرين فى حادثين بقنا والبحيرة

لقى اثنان مصرعهما، اليوم الجمعة، فيما أصيب 13 آخرون فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى قنا سوهاج.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى سوهاج قنا، يستقلها 15 شخصا، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 13 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف الطائر بإشراف الدكتور خالد يوسف رئيس مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى العام، والتوصل إلى هويتهم.

وفى البحيرة لقى طالب مصرعه فى حادث انقلاب عربة "كارو" بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود، حيث تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود عن حادث انقلاب عربة كارو بطريق إيتاى البارود - امليط فرعى أمام قرية شنديد دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير عربة كارو يستقلها المدعو مؤمن سلطان عبدالرؤوف 12 سنة طالب، ومقيم قرية شنديد دائرة المركز انقلبت بترعة صغيرة مجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد العربة الكارو وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

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