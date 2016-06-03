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مصرع عقيد بشرطة السياحة فى البحيرة وإصابة المأمور إثر انقلاب سيارة

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مصرع عقيد بشرطة السياحة فى البحيرة وإصابة المأمور إثر انقلاب سيارة مصرع عقيد بشرطة السياحة فى البحيرة وإصابة المأمور إثر انقلاب سيارة
لقى قبل قليل اليوم الجمعة، العقيد أحمد عفت رئيس قسم السياحة والآثار برشيد بالبحيرة، مصرعه، وأصيب العميد أشرف الغملاوى مأمور شرطة السياحة بالبحيرة، جراء انقلاب سيارة شرطة أثناء عودتهما من مأمورية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة، يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة لشرطة السياحة بالطريق المشار إليه يستقلها العقيد أحمد عفت رئيس قسم السياحة والآثار برشيد بالبحيرة، والعميد أشرف الغملاوى مأمور شرطة السياحة بالبحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة العقيد أحمد عفت رئيس مباحث السياحة وإصابة أشرف الغملاوى مأمور شرطة السياحة بالبحيرة، وتم نقل جثة شهيد الواجب لمشرحة مستشفى وادى النطرون والمصاب لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.


>ننشر تفاصيل مصرع 4 ضباط شرطة فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

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