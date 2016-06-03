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ضبط 350 جرام أفيون و200 قرص مخدر بحوزة فلاح فى قرية الحواتكة بأسيوط

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ضبط 350 جرام أفيون و200 قرص مخدر بحوزة فلاح فى قرية الحواتكة بأسيوط ضبط 350 جرام أفيون و200 قرص مخدر بحوزة فلاح فى قرية الحواتكة بأسيوط
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، من ضبط فلاح بحوزته 350 جرام أفيون و200 قرص مخدر بقرية الحواتكة دائرة المركز.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بضبط "م.ج.أ.ز" 40 سنة فلاح مقيم الحواتكة دائرة مركز منفلوط، وبحوزته لفافة كبيرة من جوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 350 جراما، و209 أقراص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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