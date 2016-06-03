ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى قنا

حصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج قنا الصحراوى الغربى، وأسفر عن مصرع اثنين وإصابة 13 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "شوكت صابر" 25 سنة وآخر مجهول الهوية، و14 مصاباً هم: "على محمود وسعيد محمد وعبد الباسط محمد وعلى محمود إبراهيم ومحمود صديق ومحمد فتحى وربيع شرقاوى ورمضان شحات وعبد الرحمن فضل وأحمد محمد وحمدى أحمد وأيمن مصطفى ومعتز مصطفى وصابر على".

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد نقل الضحايا إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 13 آخرين فى حادثين بقنا والبحيرة