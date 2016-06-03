أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى قنا

Google+ Print
ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى قنا ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى قنا
حصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج قنا الصحراوى الغربى، وأسفر عن مصرع اثنين وإصابة 13 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "شوكت صابر" 25 سنة وآخر مجهول الهوية، و14 مصاباً هم: "على محمود وسعيد محمد وعبد الباسط محمد وعلى محمود إبراهيم ومحمود صديق ومحمد فتحى وربيع شرقاوى ورمضان شحات وعبد الرحمن فضل وأحمد محمد وحمدى أحمد وأيمن مصطفى ومعتز مصطفى وصابر على".

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد نقل الضحايا إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.


>مصرع 3 بينهم طفل وإصابة 13 آخرين فى حادثين بقنا والبحيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365