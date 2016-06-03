تموين الإسكندرية يضبط 28ألف زجاجة زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، اليوم الجمعة، بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد.ا" 41 سنة صاحب محل، لقيامه بتجميع عدد 2808 زجاجات زيت تموينى مدعم بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و"إبراهيم.س" 40 سنة صاحب مصنع لتجهيز الكبدة المجمدة، لحيازته وعرضه للبيع عدد 332 كجم من الكبدة والكلاوى منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "عطية.م" 37 سنة بائع أسماك لحيازته وعرضه للبيع عدد 126 كجم من أسماك البقرة السامة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و"شفيق.ح" 30 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد 15 قالب بسطرمة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم ضبط "فتحى.س" 52 سنة صاحب مصنع حلوى "بدون ترخيص" لقيامه بتجميع عدد 79200 قطعة حلوى - عدد 720 قطعة شيكولاتة من مرتجعات الأسواق بقصد إعادة تصنيعها بمصنعه جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"منصور.ع" 56 سنة صاحب مصنع مخللات لحيازته عدد 6 براميل من المخللات "زيتون – قرنبيط" بإجمالى وزن 1300 كجم من المخللات جميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"أحمد.س" 23 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد 1520 صاروخ "ألعاب نارية" أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

تموين الإسكندرية تضبط 172 طن خضروات قبل بيعها خارج أسواق الجملة