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النظام الغذائى الغنى بالألياف الطبيعية يحميك فى مرحلة الشيخوخة

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النظام الغذائى الغنى بالألياف الطبيعية يحميك فى مرحلة الشيخوخة النظام الغذائى الغنى بالألياف الطبيعية يحميك فى مرحلة الشيخوخة
كشف فريق من العلماء الأمريكيين أن تناول كمية مناسبة من الألياف والحبوب الكاملة، فضلا عن الفواكه والخضراوات يساعد على تجنب المرض والإعاقة فى مرحلة الشيخوخة.

وقام فريق من العلماء الأمريكيين بتحليل بيانات أكثر من 1600 شخص تخطت أعمارهم الخمسين عاما، ليتم تحليل ودراسة العلاقة بين التغذية واستهلاك الكربوهيدرات والوصول إلى شيخوخة صحية.

توصل الباحثون إلى أنه من بين جميع العوامل التى تم فحصها والتى شملت مجموع السعرات الحرارية المتناولة من الكربوهيدرات، لوحظ أن استهلاك كميات وفيرة من الألياف يعمل على استقرار مؤشر نسبة السكر فى الدم، وهو ما ساهم فى التمتع بشيخوخة صحية.

ويتم تعريف الشيخوخة الناجحة بعدم معاناة من أعراض الاكتئاب أو تراجع القدرات الإدراكية، فضلا عن عدم المعاناة من وهن فى الجهاز التنفسى أو من الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض الشريان التاجى والسكتات الدماغية.


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