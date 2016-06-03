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علماء يطرحون مشروعا لعمل خريطة جينية بشرية صناعية

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علماء يطرحون مشروعا لعمل خريطة جينية بشرية صناعية علماء يطرحون مشروعا لعمل خريطة جينية بشرية صناعية
طرح مجموعة من العلماء مشروعا لتخليق جينوم بشرى اصطناعى أو خريطة جينية فى مسعى سيثير مخاوف بشأن مدى إخضاع الحياة البشرية للهندسة الوراثية.

ويهدف المشروع الذى جاء نتيجة اجتماع لعلماء الشهر الماضى فى جامعة "هارفرد" إلى تخليق الجينوم الاصطناعى واختباره فى خلايا بالمعمل خلال 10 أعوام. وكشف الخبراء المشاركون فى المشروع النقاب عن مساعيهم فى دورية "ساينس".

وقد يجعل الجينوم البشرى الاصطناعى من الممكن خلق البشر دون وجود أبوين بيولوجيين. وسينطوى الأمر على استخدام مواد كيماوية لتخليق الحمض النووى الموجود فى الكروموسومات البشرية. ويثير هذا احتمال تخليق البشر بالطلب بصفات جينية محسنة.

ويقول العلماء إن هذا ليس هدفهم ويقولون إن التطبيقات المحتملة للجينوم الاصطناعى تتضمن تطوير أعضاء بشرية يمكن زراعتها وهندسة المناعة ضد الفيروسات ومقاومة السرطان وتسريع وتيرة تطوير اللقاحات وتطوير الأدوية باستخدام الخلايا والأعضاء البشرية.

واقترح العلماء تدشين ما سموه مشروع الجينوم البشرى فى وقت لاحق هذا العام. ويقر العلماء إن مشروعهم مثير للجدل ويقولون إنهم سيسعون لإشراك الجماهير وسيضعون فى حسبانهم التداعيات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية.

وقال العلماء إنهم يأملون الحصول على 100 مليون دولار فى صورة تمويل عام وخاص لتدشين المشروع هذا العام ويتوقعون أن تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 3 مليارات دولار وهى تكلفة المشروع الأصلى للجينوم البشرى الذى رسم للمرة الأولى خريطة كاملة للحمض النووى البشرى.

وأكد العلماء وعددهم 25 بقيادة جيف بويك المتخصص فى علم الوراثة من مركز لانجون الطبى بجامعة نيويورك فى دورية ساينس أن المشروع الجديد سيتضمن "هندسة للجينوم بالكامل لخطوط الخلايا البشرية والكائنات الحية الأخرى ذات الأهمية للزراعة والصحة العامة أو تلك التى تكون هناك حاجة لها لتفسير الوظائف الحيوية البشرية."


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