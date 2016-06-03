كل 15 سيجارة تدخنها يحدث تغيير جينى مسرطن و"الحسابة بتحسب"

تدخين السجائر عادة خطيرة وقاتلة ابتلى بها الملايين من الأشخاص حول العالم، وعلى الرغم من تسببها فى رفع خطر الإصابة بـ26 مرضا خطيرا وقاتلا، حسبما أكدت الأبحاث الطبية الحديثة، إلا أن بعض المدخنين لا يجدون ذلك سببا كافيا للابتعاد عن السيجارة، حتى يرون صديقا أو قريبا لهم أصيب بأزمة قلبية أو ورم سرطانى خبيث بسببها، حينها يدركون أنهم مضطرون للإقلاع عن هذه العادة الضارة حتى لا يلقون المصير ذاته.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد ويلكم ترست سنجر البريطانى أن كل 15 سيجارة يقوم الإنسان بتدخينها تتسبب فى حدوث تحوير أو طفرة جينية واحدة بالحمض النووى DNA، ومع زيادة السجائر، ترتفع أعداد الطفرات الجينية المعروفة بدورها فى رفع خطر الإصابة بالسرطان حال عدم سيطرة الجسم عليها وإصلاحها.

وخلال الدراسة تعرف الباحثون على 23 ألف طفرة جينية تحدث بسبب تدخين السجائر، وهى تفسر سبب الأمراض الخطيرة التى يسببها للتبغ، ولفت التقرير إلى أن هذه النتائج ستساعد العلماء على فهم السرطان بشكل أعمق، وربما تساهم فى تطوير أدوية جديدة تعالج "الوحش الخبيث" عن طريق استهداف تلك الطفرات الجينية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature" خلال شهر يونيو الجارى، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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