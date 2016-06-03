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إسرائيل تفرج "خالدة جرار" بعد 15 شهرا من الإعتقال

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إسرائيل تفرج "خالدة جرار" بعد 15 شهرا من الإعتقال إسرائيل تفرج "خالدة جرار" بعد 15 شهرا من الإعتقال
افرجت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن النائب فى المجلس التشريعى الفلسطينى والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "خالدة جرار"، بعد ان امضت 15 شهرا في سجونها.

واطلق سراح "جرار " عند حاجز عسكري اسرائيلي شمال الضفة الغربية. وكان عدد كبير من النشطاء وزوج جرار عند الحاجز لحظة اطلاق سراحها،

وانتخبت جرار (53 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

واصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في ديسمبر الماضي، حكما بالسجن 15 شهرا على جرار بتهمة تشجيع الهجمات ضد اسرائيل وخرق امر حظر سفر.

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مصر 365