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الرئيس التركى يصل الصومال لافتتاح السفارة الجديدة فى مقديشو

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الرئيس التركى يصل الصومال لافتتاح السفارة الجديدة فى مقديشو الرئيس التركى يصل الصومال لافتتاح السفارة الجديدة فى مقديشو
قال مسئول صومالى إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وصل إلى الصومال لافتتاح السفارة التركية الجديدة فى العاصمة مقديشو، وتدشين عدد من المشروعات التنموية التى ترعاها حكومته.

وقال أحمد محمد، قائد الشرطة، إن قوات الأمن عززت الإجراءات الأمنية فى العاصمة الصومالية حيث قتل متشددون إسلاميون 15 شخصا فى هجوم على فندق يوم الأربعاء الماضي.

وتعد هذه الزيارة الثالثة لأردوغان إلى الصومال، ما يجعله الرئيس غير الأفريقى الوحيد الذى يزور الصومال خلال عقود، ومن المقرر أن يعقد أردوغان خلال الزيارة، المحطة الأخيرة فى جولته فى دول شرق أفريقيا، محادثات مع القادة الصوماليين فى وقت تتجه فيه البلاد نحو إجراء انتخابات رئاسية هذا العام. وشملت جولة أردوغان كينيا وأوغندا.

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