أخبار العراق.. انتحارى يفجر نفسه مستهدفا عوائل نازحة بالأنبار

فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا من تنظيم(داعش) الإرهابى نفسه اليوم الجمعة، مستهدفا عوائل نازحة من ناحية "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة بالأنبار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشار مصدر امنى أن القوات الأمنية من الشرطة الاتحادية العراقية مدعومة بالحشد الشعبى فتحت طرقا لإجلاء المدنيين فى ناحية"الصقلاوية" بعد تحرير عدد من مناطقها من قبضة التنظيم ، داعيا "العوائل النازحة إلى الحذر وتنبيه القوات الأمنية حال تسلل أى من عناصر النظيم بين صفوفهم خلال فرارهم من مناطق سيطرة داعش.

وأكد بيان لإعلام الحشد الشعبى أن أحد عناصر داعش فجر نفسه وسط العوائل النازحة التى تم إجلاؤها من مدينة الصقلاوية بعد ان تسلل بينهم، مشيرا إلى أن التفجير الانتحارى أدى لسقوط قتلى وجرحى.