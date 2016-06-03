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غدًا.. وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات في سوهاج

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غدًا.. وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات في سوهاج غدًا.. وزير النقل يتفقد عددًا من المشروعات في سوهاج

جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات

تستقبل محافظة سوهاج، غدًا السبت، المهندس جلال السعيد، وزير النقل في جولةٍ تفقدية، لمتابعة مشاريع الوزارة بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد العمل بكوبري جرجا العلوي، والذي يربط مدينتي جرجا ودار السلام عبر نهر النيل، كما يربط طريق سوهاج الصحراوى الغربي بالطريق الزراعي أسوان – القاهرة، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن يتوجه الوزير، لوضع حجر أساس لمشروع ازدواج طريق قنا سوهاج الصحراوي الغربي، فضلًا عن تفقد مشروعات الوزارة بمنطقة الكوامل، وسوهاج الجديدة.

ومن المنتظر أن يرافق الوزير عدد من قيادات الوزارة، ويشهد الزيارة الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية.

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